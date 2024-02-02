Сборная Псковской области завоевала бронзу на первенстве России по стрельбе из лука

14:07, 02 февраля 2024, ПАИ

Сборная Псковской области стала бронзовым призёром первенства России по стрельбе из лука, которое проходит в Орле с 29 января по 3 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил спортсмен Илья Силаев.

На командные соревнования сборная вышла в составе Игоря Николаева, Ильи Силаева и Владимира Фазанова. В квалификационном раунде они смогли занять первое место, что позволило команде попасть сразу в четвертьфинал.

На стадии 1/4 финала великолучане с уверенным преимуществом переиграли сборную Челябинской области. Полуфинальная встреча с командой из Краснодарского края дошла до стадии перестрелки, где сильнее оказались соперники местных лучников.

В бронзовом финале, который прошёл против команды из Забайкальского края, сборная Псковской области взял верх со счётом 230:224.

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