Псковичи прошли сборы для судей Второй лиги «Б» по футболу

15:00, 03 августа 2026, ПАИ

Псковичи Глеб Старшов и Вадим Феклистов прошли сборы для судей первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б». Тренировочные мероприятия прошли в Москве с 28 по 31 июля, сообщили ПАИ в ОФФ «Северо-Запад».

Участниками сборов стали 33 главных арбитра и 77 ассистентов. Старшов и Феклистов выступают в роли помощников главного арбитра.

В рамках сбора состоялись теоретические и практические занятия, а также сдача тестов на знание правил игры и нормативов по физической подготовке. Лекции были посвящены основным трендам прошедшего сезона и изменениям в правилах.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое смотрите в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».