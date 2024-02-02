Выставка художницы Ольги Ефимовой «Живое и нежное» откроется в Пскове

15:07, 02 февраля 2024, ПАИ

Персональная выставка художницы Ольги Ефимовой «Живое и нежное» откроется в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина 3 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.

Выставка откроется в выставочном зале на веранде в 13:00.

«Выставка, которую мы презентуем, о материнстве, женственности и отношениях с собой, миром и любимыми. Произведения художницы на открытии озвучит авторской поэзией «Клуб не очень анонимных поэтов» при креативном пространстве «Лофт». За музыку отвечает Ольга Репп, слышать которую каждый раз праздник и большое удовольствие», – отметили организаторы.

Сама же Ольга Ефимова уверена, что каждая женщина ежедневно проживает огромное количество ролей и архетипов. «На выставке можно разглядеть их и почувствовать в себе. Буду рада встрече и новым знакомствам», – сказала художница.