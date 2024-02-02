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Общество

Движение автотранспорта временно закроют на улице Лагерной в Пскове

Движение автотранспорта временно закроют на участке улицы Лагерной в Пскове в районе дома № 12а на улице Красноармейской с 5 по 10 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Движение автотранспорта закроют в связи с проведением работ по ремонту инженерных сетей теплоснабжения с период с 8:00 до 17:00.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», – заключили в администрации.

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