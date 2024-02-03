Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Великих Луках
24-летнего пьяного водителя, который ехал за рулём автомобиля «Форд», задержали полицейские на улице Розы Люксембург в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Молодой человек уже ранее подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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