Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Великих Луках

10:49, 03 февраля 2024, ПАИ

24-летнего пьяного водителя, который ехал за рулём автомобиля «Форд», задержали полицейские на улице Розы Люксембург в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Молодой человек уже ранее подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.