Актёр из «Универа» и «Склифосовского» Дмитрий Овчинников скончался в возрасте 50 лет

21:47, 03 февраля 2024, ПАИ

Солист «Геликон-оперы», артист театра и кино Дмитрий Овчинников умер в возрасте 50 лет, сообщает пресс-служба музыкального театра «Геликон-опера».

«Это огромная утрата для всего театрального мира – Дима был незаурядным артистом, любимцем московской публики, человеком с потрясающим чувством юмора и тонкой душой. <...> С 2001 года он радовал зрителей своими удивительными воплощениями на сцене «Геликона», где он исполнил множество ролей, каждая из которых стала шедевром», – говорится в сообщении.

Кроме того, артист имел богатую фильмографию. Был задействован более чем в 60 проектах: «Достоевский», «Москва. Три вокзала», «Молодёжка», «Универ. Новая общага», «Заповедник», «Катя-Катя», «Ивановы-Ивановы», «Полярный», «Склифосовский», «Триггер», «История болезни».

Сообщается, что на момент ухода в работе у актёра оставалось четыре проекта с премьерными показами в этом году, среди них – «Законник», «Нинель», «Роднина» и «Тёмная лошадка».

Напомним, в ноябре прошлого года скончался заслуженный работник культуры РФ, почётный гражданин Пскова, музыкант, руководитель детского духового оркестра «Геликон» Александр Роор.