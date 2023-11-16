Скончался псковский музыкант Александр Роор

17:08, 16 ноября 2023, ПАИ

Скончался заслуженный работник культуры РФ, почётный гражданин Пскова, музыкант, руководитель детского духового оркестра «Геликон» Александр Роор. Об этом сообщила его дочь Анна Роор.

Музыкант скончался в возрасте 73 лет.

Александр Роор родился 1 января 1950 года в Салехарде Тюменской области. Окончил Псковское областное музыкальное училище, затем Ленинградскую высшую профсоюзную школу культуры.

В начале 70-х годов создал, а потом на протяжении десяти лет руководил вокально-инструментальным ансамблем «Экспромт», который неоднократно становился победителем областных, всероссийских и всесоюзных смотров-конкурсов и фестивалей. Александр Роор был музыкальным руководителем популярных в Пскове молодёжных зонг-митингов «Музыка. Молодость. Мир» и гала-концертов.

Работая в научно-методическом центре народного творчества в должности заведующего отделом и директора, он вёл активную деятельность по развитию традиционной народной культуры в Псковской области. С его непосредственным участием был реализован проект развития духовой музыки в Псковской области. В регионе работало 32 духовых оркестра с количеством участников 190 человек. Завершающим этапом реализации проекта стало строительство и открытие в Пскове в 1989 году первой в России школы духовой музыки. Первым директором её стал Александр Роор. Также он написал музыку к 18 спектаклям областного театра кукол. За музыкальное оформление спектаклей «Аленький цветочек», «Ну, Морковкин, берегись!» Александр Роор был удостоен премии областной администрации в области музыкального искусства.

В 1996 году Александр Роор создал Псковский областной симфонический оркестр, директором которого и являлся. Руководить Псковским областным симфоническим оркестром он перестал в 2005 году.

По инициативе Александра Роора в Псковском детском доме был создан музыкальный коллектив – детский духовой оркестр «Геликон».

Александр Роор имеет многочисленные награды, среди которых знаки «За достижения в самодеятельном художественном творчестве», «За достижения в самодеятельном искусстве», «За отличную работу». В 1997 и 2005 годах удостаивался звания лауреата премии администрации Псковской области «За заслуги в области музыкального искусства». Обладатель званий «Заслуженный работник культуры РФ», «Почётный гражданин города Пскова».

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