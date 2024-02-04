Шесть миллионов посетителей побывали на выставке «Россия»

17:01, 04 февраля 2024, ПАИ

Шесть миллионов человек посетили выставку «Россия» на ВДНХ за три месяца работы, сообщили организаторы.

«4 февраля, спустя три месяца после открытия, международная выставка-форум «Россия» приняла шестимиллионного посетителя. Им стал Дмитрий Ершов из Москвы. На выставку он приехал вместе с супругой Ириной и детьми — 11-летним Егором и шестилетней Лизой», — говорится в релизе.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Открылась она 4 ноября 2023 года и должна была продлиться до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период.

Псковская область представлена на масштабном мероприятии стендом в павильоне № 75. 2 февраля там прошёл День здоровья.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.