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Общество

Шесть миллионов посетителей побывали на выставке «Россия»

Шесть миллионов человек посетили выставку «Россия» на ВДНХ за три месяца работы, сообщили организаторы.

«4 февраля, спустя три месяца после открытия, международная выставка-форум «Россия» приняла шестимиллионного посетителя. Им стал Дмитрий Ершов из Москвы. На выставку он приехал вместе с супругой Ириной и детьми — 11-летним Егором и шестилетней Лизой», — говорится в релизе.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Открылась она 4 ноября 2023 года и должна была продлиться до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период.

Псковская область представлена на масштабном мероприятии стендом в павильоне № 75. 2 февраля там прошёл День здоровья.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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