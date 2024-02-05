Четыре великолучанки взяли золото на московском турнире по кикбоксингу

12:04, 05 февраля 2024, ПАИ

Четыре великолучанки стали победителями 12-го открытого турнира по кикбоксингу Fight republic, который прошёл в Москве 4 февраля. Об этом сообщается в группе спортклуба «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

Обладательницами золотых наград стали Виктория Табанакова, Елизавета Шуднева, Александра Петраковцева и Вероника Прокошенко.

Усилиями девушек великолукская команда заняла второе общекомандное место турнира. «Этот турнир собирает большое количество кикбоксёров разного уровня из Центрального федерального округа России, Московской области, Москвы и других ближайших городов», – сообщил тренер спортсменов Сергей Москалёв.

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