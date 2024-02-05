Четыре великолучанки взяли золото на московском турнире по кикбоксингу
Четыре великолучанки стали победителями 12-го открытого турнира по кикбоксингу Fight republic, который прошёл в Москве 4 февраля. Об этом сообщается в группе спортклуба «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».
Обладательницами золотых наград стали Виктория Табанакова, Елизавета Шуднева, Александра Петраковцева и Вероника Прокошенко.
Усилиями девушек великолукская команда заняла второе общекомандное место турнира. «Этот турнир собирает большое количество кикбоксёров разного уровня из Центрального федерального округа России, Московской области, Москвы и других ближайших городов», – сообщил тренер спортсменов Сергей Москалёв.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».