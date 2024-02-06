Туманность Ориона с компенсацией вращения Земли сфотографировал пскович

07:44, 06 февраля 2024, ПАИ

Туманность Ориона с компенсацией вращения Земли сфотографировал пскович Михаил Прохоренко. Свои снимки он разместил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«Впервые снимал Туманность Ориона с использованием астротрекера - устройства, позволяющего компенсировать суточное вращение Земли и, соответственно, делать снимки участков неба на большом увеличении с длительными выдержками без смазывания изображения, вызванного этим этим самым вращением, - пояснил Михаил. - Компенсация вращения Земли осуществляется благодаря вращению астротрекера, происходящему в противоположную сторону с той же угловой скоростью. При этом ось вращения устройства в северном полушарии должна «смотреть» на Полярную звезду, чтобы быть примерно параллельной оси вращения нашей планеты».

Туманность Ориона — эмиссионная и отражательная туманность, а также область звездообразования в созвездии Ориона. Имеет видимый блеск около 4m, что делает её не только видимой невооружённым глазом, но и самой яркой диффузной туманностью и одним из самых ярких объектов глубокого космоса. Туманность открыл Никола-Клод Фабри де Пейреск в 1610 году.

Туманность подсвечивается яркими звёздами Трапеции Ориона — молодого рассеянного звёздного скопления, расположенного внутри туманности.

Туманность удалена от Земли, по разным оценкам, на 1300—1600 световых лет и на небе находится в созвездии Ориона. Её угловые размеры — около 65′ × 60′, площадь более чем в 4 раза превышает площадь Луны.