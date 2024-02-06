Школьников Псковской области пригласили написать сочинения о президентских выборах

11:02, 06 февраля 2024, ПАИ

Учащихся 7-8 классов образовательных учреждений Псковской области приглашают принять участие в конкурсе мини-сочинений, посвящённом выборам президента Российской Федерации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

В силу возраста школьники ещё не могут прийти на избирательный участок 15-17 марта, но они могут поделиться своим мнением о том, какими качествами должен обладать президент, в сочинении.

Заявка и рукописная работа участника в отсканированном виде направляется до 20 февраля на адрес электронной почты iksrf_60@mail.ru.

С положением о конкурсе можно ознакомиться в официальной группе Избирательной комиссии Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».