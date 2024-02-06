Мороз и метель прогнозируются в Псковской области 7 февраля

11:14, 06 февраля 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 7 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Прогнозируется небольшой снег, утром и днём – местами умеренный. В отдельных районах ожидается метель, на дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер южных направлений ночью, днём западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -7 до -12 градусов, днём от -3 до -8.

Атмосферное давление будет ниже нормы.