Мороз и метель прогнозируются в Псковской области 7 февраля
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 7 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Прогнозируется небольшой снег, утром и днём – местами умеренный. В отдельных районах ожидается метель, на дорогах местами гололедица.
Будет дуть ветер южных направлений ночью, днём западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -7 до -12 градусов, днём от -3 до -8.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
06 февраля 2024
Главврач Псковской областной больницы Евгений Панфёров станет гостем программы «Оглавление»
06 февраля 2024
Прокуратура Псковской области обратила внимание на клевету как уголовно наказуемое преступление