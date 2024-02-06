Почти 30 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области
28 942 заявления подали на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе избирательной комиссии региона.
Отметим, что подача заявлений для участия в ДЭГ открылась на портале «Госуслуги» 29 января, она продлится по 11 марта.
Напомним, что выборы президента России состоятся 17 марта. Голосование пройдёт в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.
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