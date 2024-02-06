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Политика

Почти 30 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области

28 942 заявления подали на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Почти 30 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области. Фото: ПАИ

Отметим, что подача заявлений для участия в ДЭГ открылась на портале «Госуслуги» 29 января, она продлится по 11 марта.

Напомним, что выборы президента России состоятся 17 марта. Голосование пройдёт в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.

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