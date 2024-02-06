Шесть тысяч человек проголосовало за финалистов премии «Народное признание»

16:59, 06 февраля 2024, ПАИ

Шесть тысяч человек проголосовало за финалистов Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023». Всего на награды претендует 56 соискателей. Отдать свой голос можно на сайте премии до 23 февраля.

В нескольких номинациях идёт очень напряжённая борьба. Например, в «Открытии года» соискатели «Золотая улитка» и семейное кафе «Соль» имеют разницу менее 50 голосов. Кроме того, острая борьба между финалистами в номинации «Бизнесмен года» за третью позицию – у директора медицинского объединения сети клиник «Визус», Medica, Medica Estetic Дениса Брохмана и основателя фермы Escargot D’Or Алексея Корочкина разница также около 50 голосов.

Незначительная разница также в номинации «Рекорд» у всех соискателей – Дмитрий Ющенко и команда спортсменов из Палкинского района набирают около 24 % голосов, а Псковская региональная спортивная общественная организация «Про спорт» и спортсменка из Великолукского района Алиса Линкевич – по 25 %.

Кроме того, в номинации «Защита» острая борьба сейчас наблюдается за третью позицию – между Александром Дегтярёвым и старшим инспектором Госавтоинспекции из Печорского района Константином Куденковым.

Также в номинации «Событие» борьба между открытием первого в России памятника бабушке и «Курганом Дружбы – 2023». Оба мероприятия набирают по 26 %.