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Шесть тысяч человек проголосовало за финалистов премии «Народное признание»

Шесть тысяч человек проголосовало за финалистов Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023». Всего на награды претендует 56 соискателей. Отдать свой голос можно на сайте премии до 23 февраля.

Шесть тысяч человек проголосовало за финалистов премии «Народное признание». Фото: ПАИ

В нескольких номинациях идёт очень напряжённая борьба. Например, в «Открытии года» соискатели «Золотая улитка» и семейное кафе «Соль» имеют разницу менее 50 голосов. Кроме того, острая борьба между финалистами в номинации «Бизнесмен года» за третью позицию – у директора медицинского объединения сети клиник «Визус», Medica, Medica Estetic Дениса Брохмана и основателя фермы Escargot D’Or Алексея Корочкина разница также около 50 голосов.

Незначительная разница также в номинации «Рекорд» у всех соискателей – Дмитрий Ющенко и команда спортсменов из Палкинского района набирают около 24 % голосов, а Псковская региональная спортивная общественная организация «Про спорт» и спортсменка из Великолукского района Алиса Линкевич – по 25 %.

Кроме того, в номинации «Защита» острая борьба сейчас наблюдается за третью позицию – между Александром Дегтярёвым и старшим инспектором Госавтоинспекции из Печорского района Константином Куденковым.

Также в номинации «Событие» борьба между открытием первого в России памятника бабушке и «Курганом Дружбы – 2023». Оба мероприятия набирают по 26 %.

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Первый этап голосования – с 28 декабря по 31 января, второй – с 1 по 23 февраля. Церемония вручения запланирована на конец февраля.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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