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Ремонт отделения нефрологии Псковской областной больницы планируют завершить до апреля

Ремонт отделения нефрологии и гемодиализа в Псковской областной клинической больнице планируют завершить в первом квартале 2024 года, сообщил главный врач медучреждения Евгений Панфёров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Ремонт отделения нефрологии Псковской областной больницы планируют завершить до апреля. Фото: ПАИ

«Это отделение уже достаточно давно требовало ремонта. И, в общем-то, здесь его не было, как говорят старожилы, больше 40 лет. Сейчас мы отремонтировали все палаты: занимаемся ремонтом вспомогательных помещений, таких как душ и туалет, который, безусловно, должен быть доступен для маломобильных граждан», – пояснил гость радиоэфира, добавив, что серьёзные работы предстоят в части ремонта зала гемодиализа.

Евгений Панфёров рассказал, что в этом году удалось открыть отделение терапевтической плановой кардиологии, что потребовало определённого времени, сил и вложений. «Сейчас оно работает с загрузкой в 100 %. Со временем планируем увеличить количество коек в этом отделении практически в два раза: с 25 до 50, если получится больше, условно до 60, то сделаем до 60. На это потребуется время», – подчеркнул он.

Гость радиоэфира добавил, что на данный момент специалисты уже приступили к ремонту отделения хирургии. «Начали с перевязочного кабинета. Он, скажем так, наиболее сложный с точки зрения санэпидемрежима. С помощью подрядных организаций мы построили соответствующую систему вентиляции, которая там должна быть. Отделку помещения мы выполнили своими силами, заменили инженерные коммуникации и поменяли достаточно большое количество окон, дверей. Что касается предыдущих отделений, тепловой контур мы восстановили», – заключил он.

Главврач Псковской областной больницы отметил, что, если финансовое положение позволит, будет выполнен ремонт пищеблока. «Мы закупили на данный момент в пищеблок новое оборудование для приготовления пищи. Установлено оно будет после проведения полноценного ремонта с установкой нормальной системы кондиционирования помещений и где-то частичной замены инженерных коммуникаций», – уточнил Евгений Панфёров.

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