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Общество

Дореволюционный фонтан у Псковской областной больницы запустят в 2024 году

Садово-парковую территорию Псковской областной клинической больницы продолжат благоустраивать в 2024 году, сообщил главный врач медучреждения Евгений Панфёров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Работа над ландшафтным дизайном в Псковской областной больнице началась в 2023 году. Фото из архива Евгения Панфёрова

По словам гостя радиоэфира, в этом году запланирована прокладка комфортных дорожек для прогулок пациентов. «Все дорожки уже намечены: это было сделано по итогам прошлого года. В этом году сделаем так, чтобы по этому парку, возможно ещё маленькому и с молодыми деревьями и растениями, можно было всё-таки гулять и получать удовольствие», – отметил Евгений Панфёров.

В этом году обязательно будет восстановлен дореволюционный фонтан перед терапевтическим корпусом больницы, отметил он. «Вокруг фонтана уже есть условная зона рекреации с растениями. Она разбита, всё уже высажено. Осталось решить вопрос с гидроизоляцией и восстановлением подачи воды к самому фонтану. В общем-то, техническое решение уже есть. Но опять же, так как ремонтных работ на прошлый год было запланировано много, пришлось осенью расставить приоритеты, что мы должны были доделать сразу, а что переносим на этот год», – отметил главврач медучреждения.

Обустройство парка практически не потребовало вложения средств – весь парк и все растения были приобретены за счёт средств спонсоров. Единственное, на что были потрачены небольшие деньги – приобретение грабель, лопат и минимальных удобрений, уточнил Евгений Панфёров.

«Конечно же, приоритет отдаётся именно оказанию медицинской помощи, но это не значит, что зоны рекреации, зоны отдыха пациентов, тем более сейчас у нас весенне-летний период наступает, не должно быть. Это тоже часть лечебного процесса. Пациент не должен чувствовать себя вечно больным в белых больничных стенах, его что-то ещё должно радовать. Поэтому лучше в такой обстановке, чем на каком-то пустыре, который, в общем-то, был в определённых частях нашей необъятной территории», – отметил главврач медучреждения.

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