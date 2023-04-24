Работа над ландшафтным дизайном началась в Псковской областной больнице

19:24, 24 апреля 2023, ПАИ

Работа над ландшафтным дизайном началась на территории Псковской областной больницы: сегодня здесь высадили 40 саженцев плодовых деревьев. Об этом ПАИ сообщил главный врач медучреждения Евгений Панферов.

«В этом году мы открыли сезон посадки плодовых деревьев — яблонь, вишен, груш и черешен. Также будем строить беседки, чтобы нашим пациентам было комфортно прогуливаться по территории», — рассказал Евгений Панферов.

Он дополнил, что в этом году планируют посадить в общей сложности 500 саженцев.

«В том году мы начали программу озеленения территория больницы и восстановления рекреационных зон вокруг больницы. Всего было высажено 500 хвойных растений. В этом году начали высаживать плодовые деревья», — добавил главврач больницы.

Также Евгений Панферов рассказал, что работами занимается на добровольных началах ландшафтный дизайнер Полина Ивченко.