Ещё пять новых автомобилей для медиков направили в районы Псковской области

14:31, 07 февраля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил ключи от медицинских передвижных комплексов руководителям медучреждений в среду, 7 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Новые автомобили будут использованы при оказании первичной медико-санитарной помощи, проведении диспансеризации населения, а также для перевоза пациентов и медиков даже в удалённые населённые пункты.

Кроме того, оснащение медорганизаций специализированным транспортом сможет повысить качество и доступность оказываемой медицинской помощи.

«Четырём нашим медицинским учреждениям мы передаём пять медицинских комплексов. Всего по президентским нацпроектам мы должны были получить 41 автомобиль. Огромные слова благодарности нашему президенту Владимиру Путину и Правительству. Я хочу попросить относиться к технике бережно», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Главный врач Гдовской районной больницы Максим Борисюк поблагодарил главу региона от лица жителей муниципалитета. «Эти передвижные комплексы приблизят медицинскую помощь к людям. Мы будем стараться максимально их использовать и бережно к ним относиться», – заверил он.

Машины оснащены всем необходимым для оказания медицинской помощи жителям региона, подчеркнула председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. В автомобилях есть аппараты УЗИ, кондиционеры, ширмы, гинекологические кресла, кушетки, ноутбук и принтер. Также есть оборудование для лор врача, глюкометр, тонометр, взрослый и детский ростомер.

Отметим, что ключи получили Порховская и Великолукская межрайонные больницы, Гдовская районная больница и Псковская городская поликлиника.