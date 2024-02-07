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Общество

Губернатор осмотрел новый пост скорой помощи в Черёхе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел новое здание поста станции скорой помощи на базе Псковской межрайонной больницы в Черёхе. Глава региона оценил выполненные работы по строительству здания в среду, 7 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Губернатор осмотрел новый пост скорой помощи в Черёхе. Фото здесь и далее: ПАИ

Михаила Ведерникова сопроводила председатель профильного комитета Марина Гаращенко. Она доложила губернатору об оснащённости учреждения и о проведённых работах.

В частности, глава комитета продемонстрировала комнату для хранения медикаментов. Также в здании есть специально оборудованное место, где будут отдыхать сотрудники.

По словам главного врача Псковской станции скорой медицинской помощи Дениса Сачкова, строительство подобного поста занимает около трёх с половиной месяцев.

Ранее сообщалось, что десять станций скорой помощи намерены открыть в Псковской области до 2025 года.

Кроме того, отмечалось, что ещё пять новых автомобилей для медиков направили в районы Псковской области.

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