Важность строительства нового патологоанатомического корпуса объяснил Евгений Панфёров

16:18, 07 февраля 2024, ПАИ

Важность строительства современного патологоанатомического корпуса при Псковской областной клинической больнице объяснил главный врач медучреждения Евгений Панфёров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Он пояснил, что в таких корпусах обычно занимаются диагностикой прижизненных заболеваний для дальнейшего лечения, а также устанавливают причину смерти.

Гость радиоэфира обратил внимание, что патанатомия двигает медицину вперёд, потому что позволяет хирургу исследовать ткани, чтобы определиться, что делать с пациентом дальше, чтобы быстрее его вылечить. «То, что нам требуется здание современной патанатомии, – это абсолютно точно. <...> Это то место, которое позволяет определить, в полном объёме оказана медицинская помощь пациенту или нет. То есть это ещё и важный учебный момент», – подчеркнул он.

На данный момент вопрос размещения такого корпуса на территории областной больницы находится на стадии осуждения. «Все остальное – это пока что техническая работа регионального комитета по здравоохранению, который, безусловно, очень плотно занимается этим вопросом», – пояснил гость радиоэфира.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко заявила, что в Пскове собираются строить новый морг. По её словам, от жителей региона поступает большое количество запросов по этой теме.