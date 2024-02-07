Депутат Алексей Форш обсудил с жильцами Госпитальной, 13 участие в ​программе «Городская среда»

15:10, 07 февраля 2024, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Алексей Форш обсудил с активными собственниками и жильцами дома №13 по улице Госпитальной участие в программе «Городская среда». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

В частности, жители поднимали вопросы благоустройства придомовой территории и модернизации детской игровой площадки. Речь также шла о возможности создания совета дома и ТОС (территориального общественного самоуправления) и преимуществах такого решения.

«В ходе встречи от жителей поступили вопросы о необходимости приведения в порядок придомовых проездов и спиле аварийных деревьев, которые представляют серьезную опасность. Все обращения приняты в работу», - рассказал депутат на своей странице в соцсети.