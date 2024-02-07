Рентген-аппарат установят непосредственно в травмпункте – главврач Псковской областной больницы

17:58, 07 февраля 2024, ПАИ

Решение о перемещении травмпункта было абсолютно правильным. Тем более при условии его превращения в отдельное структурное подразделение. Таким мнением в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове поделился главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров.

«На данный момент травмпункт развивается. Мы оказываем медицинскую помощь большому количеству населения. Иногда мы сталкиваемся с обращениями пациентов о том, что требуется внести определённые корректировки, изменения и улучшения. Действительно, мы это видим», – отметил главврач медучреждения.

Он подчеркнул, что в этом году больница постарается решить вопрос с рентгеновским аппаратом, который должен находиться на первом этаже травмпункта. На данный момент пациентов поднимают на лифте, а затем сопровождают до установки на втором этаже, уточнил гость радиоэфира.

Главврач Псковской областной больницы отметил, что на данный момент медучреждение испытывает определённый дефицит персонала, который он рассчитывает решить после реорганизации медучреждения. «Хотелось бы привлечь дополнительных специалистов, чтобы они работали в травмпункте и, конечно же, к своей работе относились очень ответственно», – рассказал Евгений Панфёров, добавив, что время от времени ходит в травмпункт на обходы в вечернее и ночное время, чтобы посмотреть, как пациентам оказывается медицинская помощь.