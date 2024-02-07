Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Рентген-аппарат установят непосредственно в травмпункте – главврач Псковской областной больницы

Решение о перемещении травмпункта было абсолютно правильным. Тем более при условии его превращения в отдельное структурное подразделение. Таким мнением в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове поделился главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров.

Рентген-аппарат установят непосредственно в травмпункте. Фото: ПАИ

«На данный момент травмпункт развивается. Мы оказываем медицинскую помощь большому количеству населения. Иногда мы сталкиваемся с обращениями пациентов о том, что требуется внести определённые корректировки, изменения и улучшения. Действительно, мы это видим», – отметил главврач медучреждения.

Он подчеркнул, что в этом году больница постарается решить вопрос с рентгеновским аппаратом, который должен находиться на первом этаже травмпункта. На данный момент пациентов поднимают на лифте, а затем сопровождают до установки на втором этаже, уточнил гость радиоэфира.

Главврач Псковской областной больницы отметил, что на данный момент медучреждение испытывает определённый дефицит персонала, который он рассчитывает решить после реорганизации медучреждения. «Хотелось бы привлечь дополнительных специалистов, чтобы они работали в травмпункте и, конечно же, к своей работе относились очень ответственно», – рассказал Евгений Панфёров, добавив, что время от времени ходит в травмпункт на обходы в вечернее и ночное время, чтобы посмотреть, как пациентам оказывается медицинская помощь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 февраля 2024

Жителей Писковичей Псковского района приглашают бесплатно проверить своё здоровье
07 февраля 2024

Рентген-аппарат установят непосредственно в травмпункте – главврач Псковской областной больницы
07 февраля 2024

Фонтан у гостиницы «Рижская» планируют отремонтировать в Пскове
07 февраля 2024

Скамейки на набережной реки Великой обновят в Пскове
07 февраля 2024

Электроэнергию временно отключат в Великих Луках 8 февраля
07 февраля 2024

Ещё один журнал ПсковГУ вошёл в перечень ВАК
07 февраля 2024

Интерес псковичей к участкам под ИЖС постепенно растёт – Наталья Серебренникова
07 февраля 2024

Концерт в честь Дня защитника Отечества пройдёт в Великих Луках 20 февраля

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...