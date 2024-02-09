Дмитрий Алемасов рассказал о трендах рынка сельской ипотеки в Псковской области

15:25, 09 февраля 2024, ПАИ

О развитии сельской ипотеки в Псковской области рассказал директор регионального филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов на круглом столе в медиацентре ПАИ.

Директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов напомнил, что президент РФ Владимир Путин призвал комплексно развивать сельские территории.

«Наш основной драйвер – сельская ипотека, которая по результатам работы Россельхозбанка в регионе в 2023 году показала высочайший рост. Стартовала сельская ипотека в 2020 году. На сегодня в Псковской области банк уже выдал свыше 1,3 млрд рублей», – сообщил Дмитрий Алемасов и обратил внимание, что запрос жителей Псковской области, а также переселенцев из других регионов России на строительство и приобретение загородных домов постоянно растёт. Так, по данным Псковстата, за 2023 год на долю индивидуальных застройщиков приходится 63,6 % построенного жилья.

«Мы много общались с различными застройщиками, видели запросы разных клиентов, неоднократно беседовали с правительством области, у индивидуального жилищного строительства в Псковской области большие перспективы и востребованность сельской ипотеки будет только расти», – выразил уверенность директор Псковского филиала и добавил, что предложения застройщиков по приобретению частных домов в коттеджных посёлках с готовой инфраструктурой, уникальным архитектурным решением будет способствовать развитию территорий и привлечению населения в регион.

Председатель комитета по управлению государственным имуществом региона Наталья Серебренникова подтвердила, что интерес жителей области к участкам под индивидуальное жилищное строительство растёт. В 2022 году в регионе вовлекли под ИЖС 14 800 гектаров земли, в 2023 году – 12 300, а в начале этого года – уже десять. Кроме того, архитектор-девелопер, основатель бюро Stankevich.design, спецпредставитель НАМИКС по развитию ИЖС в регионах Сергей Станкевич в рамках круглого стола обратил внимание на то, что несмотря на рост интереса к участкам под ИЖС, необходимо подходить к этому строительству комплексно.

Жители Псковской области могут получить ипотечный кредит с государственной поддержкой в Россельхозбанке на приобретение или строительство объектов недвижимости на сельских территориях. Сумма кредита составляет шесть миллионов рублей, а первый взнос – от 20 %. При этом срок кредита – до 25 лет включительно.

В Россельхозбанке можно получить сельскую ипотеку на приобретение жилого дома или таунхауса (дома блокированной застройки) по договору купли-продажи у юридического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица.

Кроме того, банк может выдать деньги также и на строительство в двух случаях: 1) если осуществляется покупка земельного участка с целью последующего строительства жилого дома по договору подряда, 2) если строительство осуществляется на своём земельном участке аккредитованной в банке подрядной организацией.

Также есть и дополнительные возможности: можно оформить два кредита заёмщиками-супругами. При этом случае размер ипотеки будет до 12 млн рублей. Подробную информацию и консультацию об условиях выдачи сельской ипотеки можно получить у сотрудников центрального офиса Псковского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Псков, улица Некрасова, 44а.

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