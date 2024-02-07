Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Капитальный ремонт улиц начался в микрорайоне Шабаны в Пскове

Капительный ремонт улиц начался в микрорайоне Шабаны в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

  • Капитальный ремонт улиц начался в микрорайоне Шабаны в Пскове
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Капитальный ремонт улиц начался в микрорайоне Шабаны в Пскове
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Капитальный ремонт улиц начался в микрорайоне Шабаны в Пскове
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

По его словам, сейчас на берегу реки Мирожки началось строительство локальных очистных сооружений. «Это огромный комплекс, который будет принимать все ливневые воды микрорайона. Это ключевой этап проекта, который поможет решить проблему разбитых дорог в Шабанах. Ливневой канализации здесь никогда не было, поэтому никакой ремонт не выдерживал», – написал Борис Елкин.

Он отметил, что также предстоит полная замена дорожного полотна на четырёх улицах. Первой станет Красноармейская набережная, хотя она не худшая. «Это вынужденная мера. Так требует технология, поскольку это самая нижняя улица. От неё дорожники пойдут вверх», – объяснил глава города.

«Хочу сразу сказать: проект большой и сложный, его завершение запланировано на осень 2025 года. Поэтапно приведём в порядок весь микрорайон. Быстро не получится. Поэтому прошу всех жителей набраться терпения. На время ремонта будем поддерживать дороги в проезжем состоянии: грейдировать и подсыпать. И держать вас в курсе событий», – подытожил Борис Елкин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 февраля 2024

Новые медицинские машины поступили в Псковскую область
07 февраля 2024

В Печорах начали строительство котельной для церквей Сорока Мучеников Севастийских и Варваринской
07 февраля 2024

Капитальный ремонт улиц начался в микрорайоне Шабаны в Пскове
07 февраля 2024

Аистёнок с фиолетовым кольцом на ноге сбежал в Гдовском районе
07 февраля 2024

Совещание по вопросам раскрытия тяжких преступлений прошлых лет в Псковской области состоялось в Петербурге
07 февраля 2024

Целевое финансирование на науку получил ПсковГУ
07 февраля 2024

Более 90% детей-сирот в Псковской области воспитываются в семьях
07 февраля 2024

Жителей Писковичей в Псковском районе приглашают бесплатно проверить своё здоровье

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...