Капитальный ремонт улиц начался в микрорайоне Шабаны в Пскове

20:03, 07 февраля 2024, ПАИ

Капительный ремонт улиц начался в микрорайоне Шабаны в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина





По его словам, сейчас на берегу реки Мирожки началось строительство локальных очистных сооружений. «Это огромный комплекс, который будет принимать все ливневые воды микрорайона. Это ключевой этап проекта, который поможет решить проблему разбитых дорог в Шабанах. Ливневой канализации здесь никогда не было, поэтому никакой ремонт не выдерживал», – написал Борис Елкин.

Он отметил, что также предстоит полная замена дорожного полотна на четырёх улицах. Первой станет Красноармейская набережная, хотя она не худшая. «Это вынужденная мера. Так требует технология, поскольку это самая нижняя улица. От неё дорожники пойдут вверх», – объяснил глава города.

«Хочу сразу сказать: проект большой и сложный, его завершение запланировано на осень 2025 года. Поэтапно приведём в порядок весь микрорайон. Быстро не получится. Поэтому прошу всех жителей набраться терпения. На время ремонта будем поддерживать дороги в проезжем состоянии: грейдировать и подсыпать. И держать вас в курсе событий», – подытожил Борис Елкин.