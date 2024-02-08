День здоровья провели в региональном избирательном штабе в Пскове

17:24, 08 февраля 2024, ПАИ

День здоровья провели в региональном избирательном штабе в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ. На встречу с волонтёрами-медиками «Здоровая нация – сильная страна» пришли волонтёры, избиратели, партнёры и гости штаба.

Студентка факультета «лечебное дело» ПсковГУ Елизавета Дикарева рассказала о сердечно-легочной реанимации и продемонстрировала на манекене навыки оказания первой помощи.

В ходе тематического дня здоровья гости приняли участие в игре «Алло, это скорая?», в ходе которой участникам предстояло составить верный алгоритм вызова скорой медицинской помощи и применить его на практике при помощи макета телефонной трубки. Волонтёр контролировала действия и выполняла роль диспетчера скорой медицинской помощи.

Участники встречи активно задавали вопросы, пробовали выполнить упражнение по непрямому массажу сердца.

Студент второго курса института физико-математических наук Артём Гаврилов отметил, что встреча была для него очень полезна. «Нам подробно всё рассказали, показали на примере, и я сам попробовал провести комплекс манипуляций, чтобы когда-то в критической ситуации потом оказать кому-то первую помощь», – сказал Артём Гаврилов.

Елизавета Дикарева отметила, что сердечно-легочная реанимация и первая помощь важны, чтобы в нужный момент сохранить жизнь человеку. «Некоторые ребята сегодня впервые попробовали выполнить комплекс реанимационных действий, и для них, конечно, это стресс. В жизни всё это сложнее, чем кажется в фильмах, но у ребят всё получилось», – рассказала она.