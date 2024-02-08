Маршрутный автобус сгорел в Великих Луках
Маршрутный автобус загорелся на улице Глинки в Великих Луках, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Пассажиры успели эвакуироваться. Пострадавших нет.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. По предварительным данным, оно произошло из-за замыкания в автобусе.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
08 февраля 2024
Контрафактный алкоголь и сигареты на 20 млн рублей изъяты из оборота в Псковской области