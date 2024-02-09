Жители Псковской области чаще стали брать ипотечные кредиты

09:20, 09 февраля 2024, ПАИ

Рост отмечался в сфере ипотечного кредитования в Псковской области в 2023 году, сообщили корреспонденту ПАИ в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка России.

В 2023 году жителям Псковской области было выдано 6240 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму около 19,0 миллиардов рублей. Это на 57,7% больше по количеству и на 63,8% по сумме, чем в 2022 году.

Средний размер ипотечного кредита в Псковской области за этот период увеличился на 3,9% и составил чуть более 3 млн рублей, отметили в Банке России.