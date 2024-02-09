10 февраля все усадьбы Пушкинского заповедника можно посетить бесплатно

12:48, 09 февраля 2024, ПАИ

В день памяти Пушкина — в годовщину его гибели, завтра, 10 февраля — вход в музеи Государственного музея-заповедника «Михайловское» будет бесплатным для всех индивидуальных посетителей (то есть посетителей, прибывших в Святогорье не в составе организованных туристических групп, а самостоятельно). Как пояснили ПАИ в музее, гостям придётся оплатить только экскурсионное обслуживание, если оно потребуется.

Бесплатным будет вход и на открытие новой выставки во вновь отреставрированном «Льняном амбаре» в усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское». Вниманию жителей и гостей региона будет предложена экспозиция «Мой Пушкин» (6+), которую привезли в Пушкинский заповедник из Оренбургского областного музея изобразительных искусств. На выставке представлены живописные и графические работы: портреты поэта и иллюстрации к его произведениям, а также жанровые картины, в том числе и на сюжеты, рассказывающие о пребывании поэта в Оренбуржье (напомним, что Пушкин собирал здесь материалы для «Истории Пугачёва» и «Капитанской дочки»). Кроме того, в экспозицию вошли мелкая пластика и скульптура, мозаичные панно, текстильное шитьё и картины, выполненные шерстью, куклы — всего более сорока произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Откроют выставку в 12:00.

Центральным событием дня станет лития у могилы поэта в Святогорском монастыре. По многолетней традиции службу начнут в 14:45 — в час, когда сердце Пушкина остановилось и Жуковский остановил стрелки часов в его петербургской квартире на Мойке.

Завершат день в музее-заповеднике «Михайловское» концертом «Венок Пушкину» (6+) — вечером музыки русских композиторов в исполнении московского камерного оркестра Luminis Artis («Искусство света»). Вход на концерт также будет свободным, подчеркнули в музее.