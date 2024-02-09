Около 3,5 тысячи баскетбольных мячей передала лига «КЭС-баскет» школам Псковской области

13:25, 09 февраля 2024, ПАИ

Около 3,5 тысячи баскетбольных мячей получили образовательные учреждения Псковской области от лиги «КЭС-баскет» начиная с 2010 года. Об этом сообщила врио председателя регионального комитета по спорту Галина Овсова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 9 февраля.

«Начиная с 2010 года Псковская область принимает участие в школьной баскетбольной лиге «КЭС-баскет». В каждом сезоне принимают участие свыше100 команд более чем из 70 школ. За это время «КЭС-баскет» передал общеобразовательным организациям порядка 3,5 тысячи баскетбольных мячей, 1 150 комплектов баскетбольных форм. Победители и призёры были награждены кубками в количестве около 750», – рассказала Галина Овсова.

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