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Спорт

Около 3,5 тысячи баскетбольных мячей передала лига «КЭС-баскет» школам Псковской области

Около 3,5 тысячи баскетбольных мячей получили образовательные учреждения Псковской области от лиги «КЭС-баскет» начиная с 2010 года. Об этом сообщила врио председателя регионального комитета по спорту Галина Овсова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 9 февраля.

Около 3,5 тысячи баскетбольных мячей передала лига «КЭС-баскет» школам Псковской области. Фото здесь и далее: ПАИ

«Начиная с 2010 года Псковская область принимает участие в школьной баскетбольной лиге «КЭС-баскет». В каждом сезоне принимают участие свыше100 команд более чем из 70 школ. За это время «КЭС-баскет» передал общеобразовательным организациям порядка 3,5 тысячи баскетбольных мячей, 1 150 комплектов баскетбольных форм. Победители и призёры были награждены кубками в количестве около 750», – рассказала Галина Овсова.

Галина Овсова

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