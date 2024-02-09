Предстоящие соревнования «КЭС-баскет» обсуждают в медиацентре ПАИ

12:19, 09 февраля 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая проведению в Псковской области школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет», проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 9 февраля.

Какие команды примут участие, за какие результаты будут биться, как псковичи подготовились к соревнованиям?

Об этом и многом другом рассказывают врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова, главный судья чемпионата «КЭС-баскет» в Псковской области Денис Аторин, президент Псковской региональной федерации баскетбола Матвей Петров и директор по региональному развитию школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» Михаил Пермяков.