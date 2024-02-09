План противопаводковых мероприятий утверждён в Псковской области
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Псковской области утвердила план противопаводковых действий на весну 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Псковской области – председатель комиссии по ЧС и пожарной безопасности Михаил Ведерников.
Оперативным группам комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС муниципальных районов, муниципальных и городских округов поручено организовать контроль над паводковыми явлениями и гидрологической обстановкой на водоёмах области, а также обеспечить готовность сил и средств территориальной подсистемы РСЧС и провести проверку гидротехнических и береговых защитных сооружений, дамб, водопропускных систем и ливневых канализаций.
До начала паводкового периода организуют снабжение продуктами питания и предметами первой необходимости население островов и населённых пунктов, сообщение с которыми может быть прервано. Также обеспечат устойчивое электроснабжение объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов.
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