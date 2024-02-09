План противопаводковых мероприятий утверждён в Псковской области

16:49, 09 февраля 2024, ПАИ

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Псковской области утвердила план противопаводковых действий на весну 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Псковской области – председатель комиссии по ЧС и пожарной безопасности Михаил Ведерников.

Оперативным группам комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС муниципальных районов, муниципальных и городских округов поручено организовать контроль над паводковыми явлениями и гидрологической обстановкой на водоёмах области, а также обеспечить готовность сил и средств территориальной подсистемы РСЧС и провести проверку гидротехнических и береговых защитных сооружений, дамб, водопропускных систем и ливневых канализаций.

До начала паводкового периода организуют снабжение продуктами питания и предметами первой необходимости население островов и населённых пунктов, сообщение с которыми может быть прервано. Также обеспечат устойчивое электроснабжение объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов.