Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

План противопаводковых мероприятий утверждён в Псковской области

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Псковской области утвердила план противопаводковых действий на весну 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Псковской области – председатель комиссии по ЧС и пожарной безопасности Михаил Ведерников.

Оперативным группам комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС муниципальных районов, муниципальных и городских округов поручено организовать контроль над паводковыми явлениями и гидрологической обстановкой на водоёмах области, а также обеспечить готовность сил и средств территориальной подсистемы РСЧС и провести проверку гидротехнических и береговых защитных сооружений, дамб, водопропускных систем и ливневых канализаций.

До начала паводкового периода организуют снабжение продуктами питания и предметами первой необходимости население островов и населённых пунктов, сообщение с которыми может быть прервано. Также обеспечат устойчивое электроснабжение объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 февраля 2024

О преимуществах ДЭГ рассказали члены Псковского молодёжного парламента
09 февраля 2024

Псковская программа кластера «Искусство и креативная индустрия» прошла защиту на федеральном уровне
09 февраля 2024

Псковские школьники и студенты с интересом посещают лекции венерологов
09 февраля 2024

Сельхоздень прошёл на стенде Псковской области на выставке «Россия»
09 февраля 2024

Ещё три новых автобуса НефАЗ вышли на городские маршруты Пскова
09 февраля 2024

Конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года» завершились в Пскове
09 февраля 2024

Более восьми тысяч человек проголосовало за финалистов «Народного признания»
09 февраля 2024

Председатель Псковской гордумы поздравил победителей конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...