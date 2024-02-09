Психолог: Первый секс у псковских подростков часто случается под алкоголем

15:53, 09 февраля 2024, ПАИ

Первый секс у псковских подростков часто случается под воздействием алкоголя, рассказала психолог, заведующая отделом первичной профилактики кожвендиспансера Псковской области Татьяна Барынина.

По её словам, нравственность, мораль и целомудрие «отошли для молодёжи на второй план».

Врач-дерматовенеролог кожвендиспансера Псковской области Регина Корнилова при этом обратила внимание, что в последние годы у людей, в том числе у молодых, пропал страх относительно обращения к подобным специалистам. «У нас к тому же осталась услуга анонимного лечения. Для некоторых так спокойнее», - отметила медик.