Псковские школьники и студенты с интересом посещают лекции венерологов

17:27, 09 февраля 2024, ПАИ

Псковские школьники и студенты с интересом посещают лекции венерологов, рассказала психолог, заведующая отделом первичной профилактики кожвендиспансера Псковской области Татьяна Барынина.

«Получить интересующую информацию от специалиста – большое дело. Ведь в интернете можно нарваться и на недостоверную, и на неполную информацию. Ребята, например, задают вопросы, что делать, если порвался презерватив», - уточнила Татьяна Барынина.

Врач-дерматовенеролог Регина Корнилова рассказала, что венерические заболевания лечатся хорошо. «Нужно только не запускать течение болезни. На сегодня неизлечим только ВИЧ и вирус простого герпеса. Всё остальное отлично поддаётся лечению. Герпес второго типа сейчас вообще лидирует среди ЗППП», - добавила медик, предупредив, что иммунитет к ЗППП не вырабатывается, самоизлечение тоже не наступает.

Татьяна Барынина добавила, что увеличилось количество случаев мужского бесплодия, когда «сперма есть, а сперматозоидов нет». «Всё это последствия ЗППП, алкоголя и бедной микроэлементами пищи в том числе», - заключила врач.