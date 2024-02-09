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Спорт

Это приятная неожиданность – тренер по стрельбе из лука о новой концепции поддержки спорта главой региона

Великолукский тренер по стрельбе из лука Виталий Андреев прокомментировал обновлённую концепцию поддержки спорта в регионе, которую сегодня, 9 февраля анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с представителями спортивных федераций.

«Это приятная неожиданность» – тренер по стрельбе из лука о новой концепции поддержки спорта главой региона. Фото: Центр спортивной подготовки

«Они приятные и долгожданные. Это приятная неожиданность. Очень приятно, когда руководство обращает внимание на твою работу. Соответственно ты стараешься улучшить что-то для того, чтобы получить дополнительное финансирование. Изменение очень приятные и нужные», – поделился тренер.

Я приехал в 1993 году, когда стрельбы из лука не было в Псковской области вообще, отметил Виталий Андреев. «Было очень сложно, начинали с подвального помещения. Что-то делали своими руками. Но в 2014 году у нас появился спорткомплекс «Стрелец» в Великих Луках, построенный для стрельбы из лука. Это единственный на тот момент комплекс, который был построен для стрельбы из лука, в России. Я даже, наверное, скажу, что в Европе не было таких сооружений. У нас стали проходить соревнования всероссийского масштаба», – сказал он.

Напомним, что по новой концепции за высокие достижения спортивные федерации получат дополнительное финансирование, на адаптивные виды спорта будет дополнительно выделен один млн рублей, виды спорта, проводящие мероприятия календарного плана министерства спорта получат дополнительно по 100 тыс рублей, 40 федерациям повысят базовую ставку, а также услуги бригады скорой помощи будут оплачиваться из областного правительства.

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