Михаил Ведерников предложил обновлённую концепцию поддержки спорта в Псковской области

14:50, 09 февраля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил обновлённую концепцию поддержки спорта в регионе на встрече с представителями спортивных федераций области в пятницу, 9 декабря, передает корреспондент ПАИ.

«Мы будем поддерживать все базовые виды спорта, но если кто-то хочет, чтобы было особое внимание, увеличенное финансирование, то спортсмены этих федераций должны показывать результаты», – сообщил глава региона.

За достижение самых высоких результатов уровня чемпионата России и выше десять первых видов спорта, которые будут показывать результат, дополнительно ежегодно получат по 500 тыс. рублей, предложил глава региона. «На данный момент, это автоспорт, велоспорт, гребной спорт, джиу-джитсу, кикибоксинг, лёгкая атлетика, парашютный спорт, сверхлёгкая авиация, стрельба из лука и тхэквондо ИТФ», – отметил губернатор.

«Спортсменам пяти видов адаптивного спорта мы выделяем в этом году дополнительно один млн рублей. Это велоспорт шоссе для глухих, настольный теннис, академическая гребля, спортивное ориентирование, бадминтон для лиц с ПОДА», – заявил Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона сообщил, что 15 видов спорта, которые проводят мероприятия единого календарного плана министерства спорта, помимо субсидий, которые предусмотрены комитетом, сейчас это от 50 до 100 тысяч рублей, дополнительно ежегодно будут получать ещё по 100 тысяч рублей. «40-а федерациям базовая ставка будет увеличена со 100 до 150 тысяч рублей», – дополнил Михаил Ведерников.

«500 тысяч рублей дополнительно мы направим на мероприятия, предлагаемые министерством спорта в течение года. Это игры российского союза боевых искусств, сельские игры, мероприятия корпоративного спорта и другие. Также мы решили вопрос, с которым многие, особенно массовые виды спорта, неоднократно обращались. Теперь услуги бригады скорой помощи оплачивать не будут. Это будут обязательства областного правительства. На сегодняшний момент это касается велоспорта, мотоспорта, автоспорта, спортивного ориентирования, футбола, хоккея и фигурного катания», – пояснил губернатор Псковской области.

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