В Печорском районном центре культуры открыли Год семьи

21:09, 09 февраля 2024, ПАИ

Год семьи открыли в Печорском районном центре культуры сегодня, 9 февраля. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

На празднике собрались семьи, которые в прошедшем году принимали активное участие в мероприятиях центра культуры. Многие из них хорошо знакомы печерянам: активные, талантливые, прожившие вместе не один год, отметили в редакции газеты.

На мероприятии присутствовал глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев. С приветственным словом он обратился к собравшимся.

«Семья – это самое важное в нашем мире. Мы должны доносить до своих детей, что такое семья, для чего она, что такое ценности, какие ценности важны, а какие для нас неприемлемы», – сказал глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.

Самой многочисленной оказалась семья Королёвых. Борис и Лидия Королёвы прожили вместе 55 лет, вырастили троих детей, четверых внуков и помогают воспитывать двух правнуков. В прошлом году губернатор Михаил Ведерников вручил супругам медаль «За любовь и верность».

«В полукруглом зале центра культуры звучали песни, танцевали пары. Семьи соревновались в конкурсах, смеялись и просто общались за чашечкой вкусного чая. И это только первое мероприятие, запланированное коллективом центра культуры в Год семьи», – написали в газете.