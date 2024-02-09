Год семьи торжественно открыт ​в Пустошкинском районе

23:34, 09 февраля 2024, ПАИ

Торжественная церемония открытия Года семьи состоялась в районном центре культуры в Пустошке сегодня, 9 февраля. Об этом пишет газета Пустошкинского района «Вперёд».

Мероприятие прошло в праздничной атмосфере. В зале собрались пустошане, семьи с детьми, представители руководства. Глава района Юрий Кравцов поздравил жителей района.

«Сердечно поздравляю всех с этим замечательным событием. Как сказал президент Владимир Путин, Россия – это семья семей, любые трудности можно преодолеть, когда такая страна, как наша Россия, едина. Любых целей можно достичь, когда мы все вместе. Сегодня мы открываем Год семьи в нашем районе. Пусть этот год будет насыщенным, наполненным добрыми запоминающимися событиями», – сказал Юрий Кравцов.

Руководитель центра социального обслуживания населения Людмила Путякова в своём приветствии говорила о том, что только в семье человека поддержат, примут и будут любить таким, какой он есть, о том, что крепкая семья – это залог стабильности и процветания общества.

Настоятель храма Сергия Радонежского отец Сергий поздравил пустошан с открытием Года семьи, отметил, что рад быть вместе с присутствующими на таком важном событии, и пожелал, чтобы каждый год был годом семьи. Он пожелал хранить и «беречь этот кусочек рая» как залог счастливого будущего.

Также публику приветствовала молодая семья Феоктистовых. Радовали зрителей выступлениями артисты из нашего и соседнего Себежского района.