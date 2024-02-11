Вечер классического вокала пройдёт в псковской библиотеке 17 февраля
В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова пройдет вечер классического вокала. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Концерт пройдёт с участием молодых певцов Павла Винидиктова, Дарьи Лудковой и Софии Лавреновой.
Репертуар вокалистов включает оперные арии и народные песни не только на русском, но и на итальянском языках
Мероприятие состоится 17 февраля в 15:00 в актовом зале (Профсоюзная, 2).
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