Газ пришел на несколько улиц Бежаниц

14:21, 12 февраля 2024, ПАИ

В Бежаницах в понедельник, 12 февраля, торжественно ввели в эксплуатацию газораспределительные сети на пяти улицах: газ пришел в 80 домов. В режиме ВКС в торжественном запуске газоснабжения приняли участие полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщает корреспондент ПАИ.

Газораспредительные сети подведены к домам в переулке Березовом, на улице Березовой, в переулке Молодежном, улицах Свободы и Советской. Для этого построены газораспределительные сети протяженностью 2210 метров.

«Люди этого давно ждали, и, безусловно, это важная страница в жизни района. Всего по плану догазификации на территории района планируется подключить к газу 1248 домовладений в четырех населенных пунктах. Работы масштабные, идут они по поручению нашего президента. Александр Владимирович [Гуцан – полпред президента в СЗФО] знает, что этот вопрос в полпредстве находится на особом контроле. Только в прошлом году было построено порядка 350 км сетей и созданы технические возможности для догазификации 24 тыс. домов. Поздравляю жителей Бежаниц с праздником!» – сказал губернатор Михаил Ведерников.

«Сегодня мы вводим первый этап газораспределительной сети в поселке Бежаницы, которая обеспечит подключение 80 домовладений. С приходом газа качество жизни в наших домах значительно улучшится», – сказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Полпред Александр Гуцан назвал запуск газа знаменательным событием для поселка и дал команду на подключение газа. С участием местных жителей была торжественно зажжена символическая газовая горелка.

Глава Бежаницкого района Сергей Михеев поблагодарил президента России Владимира Путина за внимательное отношение к решению вопроса газификации. «Я надеюсь, сегодняшнее мероприятие – это старт газификации и в других населенных пунктах нашего района», – сказал он.

Сергей Михеев, пользуясь случаем, от лица жителей муниципалитета поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова за реализацию президентской программы по улучшению мобильной связи. «Должен сказать, что многие главы районов благодарны за это. Только в Бежаницком районе за два года поставлено 10 вышек сотовой связи, еще две установлены на минувшей неделе», – сказал глава муниципалитета.

«Я хочу сказать большое спасибо всем тем, кто провел нам газ, то есть тепло в наши дома. Надеюсь, что с подключением газа мы будем лучше жить. Большое всем спасибо!» – от лица местных жителей сказала Маргарита Трухалева.

В торжественном запуске газоснабжения также принял участие заместитель губернатора Игорь Шатурный.

К настоящему моменту жителями Псковской области заключено 17 292 договора на догазификацию, из них до границ земельных участков газопроводы доведены по 13 941 адресу, выполнены пуски газа в 2470 домовладений.