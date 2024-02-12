Готов ли Псков к проведению мероприятий уровня Росконгресса, обсуждают на «Серебряном дожде»

14:01, 12 февраля 2024, ПАИ

Основатель Агентства делового туризма и бизнес-мероприятий Евгения Смирнова стала гостьей программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове, сегодня, 12 февраля.

Что такое деловой туризм и какие запросы к обслуживанию предъявляют бизнесмены? Сколько стоит организовать деловую встречу или форум в Пскове? Готов ли Псков к проведению мероприятий уровня Росконгресса? Почему сфера бизнес-мероприятий не испытывает кадрового дефицита?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Бизнес-ланч».