Себежский суд оштрафовал иностранца за нарушение режима пребывания в России
Себежский районный суд рассмотрел дело об административном нарушении, выраженном в нарушении режима пребывания на территории России, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
В контрольно-пропускном пункте «Бурачки» в Себежском районе выявили гражданина Молдавии, который уклонялся от выезда с территории России по истечении определённого срока пребывания.
В подобных правонарушениях мужчина ранее не обвинялся. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей без административного выдворения за пределы России.
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