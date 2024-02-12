Себежский суд оштрафовал иностранца за нарушение режима пребывания в России

19:11, 12 февраля 2024, ПАИ

Себежский районный суд рассмотрел дело об административном нарушении, выраженном в нарушении режима пребывания на территории России, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В контрольно-пропускном пункте «Бурачки» в Себежском районе выявили гражданина Молдавии, который уклонялся от выезда с территории России по истечении определённого срока пребывания.

В подобных правонарушениях мужчина ранее не обвинялся. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей без административного выдворения за пределы России.