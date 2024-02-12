Серафимовский придел Троицкого собора продолжают реставрировать в Пскове

22:51, 12 февраля 2024, ПАИ

Серафимовский придел Троицкого собора продолжают реставрировать в Пскове, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»













Специалисты устроили десятки зондажей в полу, в стенах и на сводах. Благодаря кернам (исследовательским отверстиям) они определяют состав и состояние кладки древних стен и фундаментов. В настоящее время ведутся работы по инъектированию стен и фундаментов внутри придела.

Проект реставрации предусматривает устройство всех новых инженерных коммуникаций: отопления, освещения, вентиляции. При этом главная задача экспертов – выполнить работу качественно, в соответствии со всеми нормами и стандартами, без вреда памятнику и в установленные сроки.

Проект и методика проведения реставрации корректируются в связи с появлением новой информации в ходе проведения работ.