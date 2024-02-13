Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по ДТП со школьным автобусом в Псковской области

09:03, 13 февраля 2024, ПАИ

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ненадлежащего оказания услуг при перевозке детей в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

По данным следствия, 12 февраля у деревни Новгородка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего школьников, и грузового автомобиля. В результате аварии водитель и пассажиры автобуса, в том числе несовершеннолетние, получили телесные повреждения различной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

По предварительным данным, причиной ДТП могло стать смещение прицепа большегрузной фуры на встречную полосу движения, из-за чего произошло столкновение.

Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Псковской области Петру Крупене доложить о ходе расследования уголовного дела и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Подробности ДТП под Новгородкой читайте в специальном сюжете ПАИ.