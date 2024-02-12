СК возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг при перевозке детей в Псковской области

21:04, 12 февраля 2024, ПАИ

Следственные органы СК России возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг при перевозке детей в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального следственного управления.

Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящее время следователи проводят допросы пассажиров автобуса и очевидцев аварии. Назначены судебно-медицинские экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ДТП со школьным автобусом произошло на федеральной трассе Р23 «Псков» в Пушкиногорском районе сегодня, 12 февраля.

Ранее сообщалось, что двоих школьников, пострадавших в аварии под Новгородкой, планируется доставить в Санкт-Петербургский педиатрический университет.

Подробности ДТП под Новгородкой читайте в специальном сюжете ПАИ.