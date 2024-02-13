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Общество

Частная торговая компания подкинула мусор жителям Пскова

Грузовик с рекламой на борту одной из крупных частных компаний, специализирующейся на розничной торговле строительными материалами, привёз мусор и выкинул его на контейнерной площадке, расположенной на улице Яна Райниса в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Экопрома».

Частная торговая компания подкинула мусор жителям Пскова. Фото из группы «Мехуборка. Псков» в соцсети «ВКонтакте»

Компания обязана была заключить договор на вывоз ТКО с региональным оператором как юридическое лицо. А если в ходе её деятельности образуются ещё и строительные отходы, то и договор на вывоз этого вида отходов. Однако этого сделано не было. Вместо этого сотрудник компании избавился от мусора за счёт добросовестных плательщиков, проживающих на улице Яна Райниса в Пскове.

С 2019 года все юридические лица обязаны заключить договор на оказание услуги по обращению с ТКО и своевременно её оплачивать, напомнили в «Экопроме».

«Организации, которые не посчитали нужным заключить договор с регоператором, продолжают везти свои отходы на чужие контейнерные площадки. А жители продолжают удивляться, почему их контейнер переполнен, а вокруг образовалась свалка», – заметили представители регионального оператора.

«Надеемся, что администрация Пскова, природоохранная прокуратура и комитет по региональному контролю не останутся в стороне и проведут проверку в отношении недобросовестных коммерсантов», – заключили в «Экопроме».

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