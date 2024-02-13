Последствия непогоды устраняют в Пскове
Коммунальные службы устраняют последствия непогоды в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Псков заметает снегом. Коммунальщики и дорожники с ночи на дежурстве. На линиях около 30 единиц техники и 45 рабочих. В приоритете – расчистка и посыпка путей движения пешеходов и основных дорог», – отметил Борис Елкин.
Отметим, сегодня Псковскую область настигла непогода. Кроме того, со вчерашнего дня на дорогах образуется сильная гололедица.
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