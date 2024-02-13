Алёна Трунова станет гостьей программы «Оглавление» на «Серебряном дожде»

13:54, 13 февраля 2024, ПАИ

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00 мск.

Каковы тенденции на рынке труда региона? Какие изменения, внешние и внутренние, ждут службу занятости Псковской области? Есть ли своя папочка с соискателями вакансий у главы комитета по труду? Дружит ли комитет по труду с коммерческими платформами по поиску труда?

Об этом и многом другом – в эфире «Оглавления» в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».