Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Алёна Трунова станет гостьей программы «Оглавление» на «Серебряном дожде»

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00 мск.

На фото: Алёна Трунова. Фото: ПАИ

Каковы тенденции на рынке труда региона? Какие изменения, внешние и внутренние, ждут службу занятости Псковской области? Есть ли своя папочка с соискателями вакансий у главы комитета по труду? Дружит ли комитет по труду с коммерческими платформами по поиску труда?

Об этом и многом другом – в эфире «Оглавления» в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 февраля 2024

Алёна Трунова станет гостьей программы «Оглавление» на «Серебряном дожде»
12 февраля 2024

Какие места в Псковской области больше всего любят посещать бизнес-туристы, рассказала эксперт
12 февраля 2024

Эксперт спрогнозировала увеличение турпотока в Псковскую область
12 февраля 2024

Евгения Смирнова: Псковская область полностью готова к организации мероприятий уровня Росконгресса
12 февраля 2024

Об особенностях организации бизнес-мероприятий в Пскове рассказала эксперт
12 февраля 2024

Псковичей приглашают в тур по новостройкам с посещением квартир 17 февраля
12 февраля 2024

Спортивный комментатор стал гостем нового выпуска передачи «Кофемолка»
09 февраля 2024

Дмитрий Алемасов рассказал о трендах рынка сельской ипотеки в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...