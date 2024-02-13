Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Российских работодателей могут обязать оплачивать сотрудникам сверхурочку в двойном размере

Редкий россиянин не сталкивался со сверхурочной работой: не важно, работаете вы в офисе, на производстве или даже в такси. Начальник то и дело будет просить вас задерживаться дольше положенного. И неизвестно, оплатят тебе за сверхурочные или нет. Теперь у жителей страны появилась надежда на достойную оплату за лишние часы. За права работающих россиян вступилась ЛДПР.

Леонид Слуцкий. Фото: Андрис Матвеев

«Сегодня важно навести порядок с оплатой сверхурочных работ. Если человек работает сверх графика, он не должен отстаивать свое право на заработанные деньги. Все должно быть прозрачно. Мы внесем соответствующий законопроект в Государственную думу», – заявил руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Факты обращений граждан в Трудовую инспекцию говорят: в 2023 году более 168 тысяч человек обратились в ведомство по вопросам зарплат. И это более трети (32%) от всех жалоб. Множество просьб о помощи от граждан поступает и в общественные приемные ЛДПР, и в мобильные приемные партии, которые в рамках Всероссийского опроса граждан проводят анкетирование граждан, обнажая масштаб проблем людей.

Сейчас первые два часа сверхурочной работы оплачиваются в полуторном размере, а последующие – якобы в двойном. Правда, начальник не всегда может назвать это «переработкой» и оплатить труд подчиненного «большим спасибо».

В итоге люди оказываются в ситуации бесправной. Не получая ничего, кроме усталости, стресса и проблем со здоровьем. Как утверждают ВОЗ и Международная организация труда, работа 55 часов в неделю увеличивает риск инсульта на 35% и на 17% повышает риск смерти от заболеваний сердца.

«Некоторые так много работают, что потом по больницам бегают. Все должно быть умеренно», – говорил основатель ЛДПР Владимир Жириновский ещё в 2018 году, обращая внимание на проблему, ставшую предельно актуальной сегодня.

Борьбу за права работающих россиян продолжает его преемник Леонид Слуцкий. Его позиция: каждый труд, особенно сверхурочный, должен иметь адекватную оплату, а человек всегда должен четко понимать, за что он отдает свои время и здоровье.

«Хорошие условия труда, достойная зарплата, просто человеческое отношение к людям – все это приводит к выдающимся результатам, к качественной продукции. От этих парней зависит наша победа», – уверен лидер партии ЛДПР.

Если внесенный законопроект будет принят, россияне станут получать двойной размер оплаты за каждый час сверхурочной работы. И это станет победой для каждого, кто уважает свой труд. А общая Победа, как известно, куется не только на поле боя, но и прямо здесь, на наших с вами рабочих местах. Дойти до каждого человека, до каждой семьи. Все, как говорил Жириновский. Все, как действуют сегодня наследники его дела. Ждем решения…

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 февраля 2024

Более 46 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области
12 февраля 2024

Избирательная комиссия Псковской области провела жеребьёвку по распределению эфира и площадей для агитации на президентских выборах
09 февраля 2024

Полный текст интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
08 февраля 2024

Алексей Форш: Состав кандидатов в президенты отражает политическую ситуацию в стране
06 февраля 2024

Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с председателем Херсонской областной Думы Татьяной Томилиной
06 февраля 2024

Глава Пскова вошёл в тройку медиарейтинга глав столиц регионов СЗФО
06 февраля 2024

Почти 30 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области
05 февраля 2024

Сенатор Алексей Наумец вошёл в состав попечительского совета фонда «Защитники Отечества»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...