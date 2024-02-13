Российских работодателей могут обязать оплачивать сотрудникам сверхурочку в двойном размере
Редкий россиянин не сталкивался со сверхурочной работой: не важно, работаете вы в офисе, на производстве или даже в такси. Начальник то и дело будет просить вас задерживаться дольше положенного. И неизвестно, оплатят тебе за сверхурочные или нет. Теперь у жителей страны появилась надежда на достойную оплату за лишние часы. За права работающих россиян вступилась ЛДПР.
«Сегодня важно навести порядок с оплатой сверхурочных работ. Если человек работает сверх графика, он не должен отстаивать свое право на заработанные деньги. Все должно быть прозрачно. Мы внесем соответствующий законопроект в Государственную думу», – заявил руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
Факты обращений граждан в Трудовую инспекцию говорят: в 2023 году более 168 тысяч человек обратились в ведомство по вопросам зарплат. И это более трети (32%) от всех жалоб. Множество просьб о помощи от граждан поступает и в общественные приемные ЛДПР, и в мобильные приемные партии, которые в рамках Всероссийского опроса граждан проводят анкетирование граждан, обнажая масштаб проблем людей.
Сейчас первые два часа сверхурочной работы оплачиваются в полуторном размере, а последующие – якобы в двойном. Правда, начальник не всегда может назвать это «переработкой» и оплатить труд подчиненного «большим спасибо».
В итоге люди оказываются в ситуации бесправной. Не получая ничего, кроме усталости, стресса и проблем со здоровьем. Как утверждают ВОЗ и Международная организация труда, работа 55 часов в неделю увеличивает риск инсульта на 35% и на 17% повышает риск смерти от заболеваний сердца.
«Некоторые так много работают, что потом по больницам бегают. Все должно быть умеренно», – говорил основатель ЛДПР Владимир Жириновский ещё в 2018 году, обращая внимание на проблему, ставшую предельно актуальной сегодня.
Борьбу за права работающих россиян продолжает его преемник Леонид Слуцкий. Его позиция: каждый труд, особенно сверхурочный, должен иметь адекватную оплату, а человек всегда должен четко понимать, за что он отдает свои время и здоровье.
«Хорошие условия труда, достойная зарплата, просто человеческое отношение к людям – все это приводит к выдающимся результатам, к качественной продукции. От этих парней зависит наша победа», – уверен лидер партии ЛДПР.
Если внесенный законопроект будет принят, россияне станут получать двойной размер оплаты за каждый час сверхурочной работы. И это станет победой для каждого, кто уважает свой труд. А общая Победа, как известно, куется не только на поле боя, но и прямо здесь, на наших с вами рабочих местах. Дойти до каждого человека, до каждой семьи. Все, как говорил Жириновский. Все, как действуют сегодня наследники его дела. Ждем решения…
Избирательная комиссия Псковской области провела жеребьёвку по распределению эфира и площадей для агитации на президентских выборах
Алексей Форш: Состав кандидатов в президенты отражает политическую ситуацию в стране
Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с председателем Херсонской областной Думы Татьяной Томилиной