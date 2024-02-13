Российских работодателей могут обязать оплачивать сотрудникам сверхурочку в двойном размере

14:52, 13 февраля 2024, ПАИ

Редкий россиянин не сталкивался со сверхурочной работой: не важно, работаете вы в офисе, на производстве или даже в такси. Начальник то и дело будет просить вас задерживаться дольше положенного. И неизвестно, оплатят тебе за сверхурочные или нет. Теперь у жителей страны появилась надежда на достойную оплату за лишние часы. За права работающих россиян вступилась ЛДПР.

«Сегодня важно навести порядок с оплатой сверхурочных работ. Если человек работает сверх графика, он не должен отстаивать свое право на заработанные деньги. Все должно быть прозрачно. Мы внесем соответствующий законопроект в Государственную думу», – заявил руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Факты обращений граждан в Трудовую инспекцию говорят: в 2023 году более 168 тысяч человек обратились в ведомство по вопросам зарплат. И это более трети (32%) от всех жалоб. Множество просьб о помощи от граждан поступает и в общественные приемные ЛДПР, и в мобильные приемные партии, которые в рамках Всероссийского опроса граждан проводят анкетирование граждан, обнажая масштаб проблем людей.

Сейчас первые два часа сверхурочной работы оплачиваются в полуторном размере, а последующие – якобы в двойном. Правда, начальник не всегда может назвать это «переработкой» и оплатить труд подчиненного «большим спасибо».

В итоге люди оказываются в ситуации бесправной. Не получая ничего, кроме усталости, стресса и проблем со здоровьем. Как утверждают ВОЗ и Международная организация труда, работа 55 часов в неделю увеличивает риск инсульта на 35% и на 17% повышает риск смерти от заболеваний сердца.

«Некоторые так много работают, что потом по больницам бегают. Все должно быть умеренно», – говорил основатель ЛДПР Владимир Жириновский ещё в 2018 году, обращая внимание на проблему, ставшую предельно актуальной сегодня.

Борьбу за права работающих россиян продолжает его преемник Леонид Слуцкий. Его позиция: каждый труд, особенно сверхурочный, должен иметь адекватную оплату, а человек всегда должен четко понимать, за что он отдает свои время и здоровье.

«Хорошие условия труда, достойная зарплата, просто человеческое отношение к людям – все это приводит к выдающимся результатам, к качественной продукции. От этих парней зависит наша победа», – уверен лидер партии ЛДПР.

Если внесенный законопроект будет принят, россияне станут получать двойной размер оплаты за каждый час сверхурочной работы. И это станет победой для каждого, кто уважает свой труд. А общая Победа, как известно, куется не только на поле боя, но и прямо здесь, на наших с вами рабочих местах. Дойти до каждого человека, до каждой семьи. Все, как говорил Жириновский. Все, как действуют сегодня наследники его дела. Ждем решения…