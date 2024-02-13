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Общество

Псковичам рассказали о новых правилах трудоустройства

Для каждого соискателя в Псковской области со следующего года будут составлять индивидуальный план, сообщила председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Псковичам рассказали о новых правилах трудоустройства. Фото: ПАИ

«Этот индивидуальный план будет включать не только собеседование, но и мероприятия по переобучению, мастер-классы по повышению квалификации или выработке навыков, ярмарку трудоустройства. Этот индивидуальный план будет включать больше мероприятий, чтобы человек смог быстрее трудоустроиться. А не так, что сейчас он не получил ответ от работодателя и ждёт ещё две недели, пока не получит новое направление», – пояснила гостья радиоэфира.

Служба занятости Псковской области уже третий год подряд оказывает услуги через единую цифровую платформу «Работа в России», напомнила Алёна Трунова. Таким образом люди могут не только обратиться за помощью непосредственно в офис компании, но и подать заявление через интернет при помощи своего мобильного устройства или компьютера, пояснила гостья эфира.

«Можно обратиться за содействием в поиске работы, а можно обратиться за присвоением статуса безработного. Это две разные вещи. Присвоение статуса безработного – это история о выплате пособия. Да, тебе тоже ищут работу. Ты приходишь, с тобой проводят первичную и профориентационную беседы, помогают с резюме, заполняют анкету и выдают направление на трудоустройство. Если человек не хочет вставать просто на получение пособия, он может обратиться за содействием в поиске», – сообщила гостья радиоэфира.

Она обратила внимание, что обратиться к специалистам можно даже в том случае, если гражданин сейчас где-то трудоустроен. «Важно, что мы оказываем консультацию, выдаём какие-то предложения. Человек говорит: «Я хочу посмотреть, что есть на рынке труда. Я приду к вам, поговорю, узнаю, какие зарплаты и что вы мне подскажете», – пояснила Алёна Трунова.

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