Порховчане присоединились к акции «Дарите книги с любовью»

18:17, 13 февраля 2024, ПАИ

Акция «Самый ценный подарок» прошла в Порхове сегодня, 13 февраля, в рамках общероссийской акции «Дарите книги с любовью», пишет газета «Порховский вестник».



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»















В мероприятии приняли участие работники библиотеки и активисты «Движения Первых». Они вручали прохожим книги различных жанров, которые ранее были подарены библиотеке, но не приняты в фонд по тем или иным причинам, например, потому что уже имелись в наличии.

«Для прохожих это мероприятие стало приятным сюрпризом. Кто-то шёл с работы, кто-то торопился за покупками. И вдруг – неожиданный, приятный и очень полезный подарок! Главная идея праздника – напомнить о том, что книга была и остаётся прекрасным подарком», – рассказали в газете.

Ранее сообщалось, что в Пскове общероссийская акция «Дарите книги с любовью» пройдёт с 12 по 18 февраля.